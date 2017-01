John Lloyd Cruz, LJ Reyes win top acting honors in Gawad Urian Awards 2016

John Lloyd Cruz and LJ Reyes were named Best Actor and Best Actress, respectively, during the 2016 Gawad Urian Awards Night held on June 22 at the Kia Theater in Cubao, Quezon City. Cruz won for the film Honor Thy Father, besting other nominees including John Arcilla (Heneral Luna), Ricky Davao (Dayang Asu) and Jericho Rosales (Walang Forever). He was nominated in the same category for his performance in A Second Chance.

Reyes, on the other hand, won as Best Actress for the film Anino sa Likod ng Buwan. Other contenders for the category included Nora Aunor (Taklub), Angeli Bayani (Iisa), Alessandra de Rossi (Bambanti) and Jennylyn Mercado (Walang Forever).

Jerrold Tarog was named Best Director for the film Heneral Luna while Centerstage Productions' Taklub won as Best Picture.

Below is the complete list of winners in 2016 Gawad Urian Awards:

Best Picture

Heneral Luna – Artikulo Uno Productions

WINNER: Taklub – Centerstage Productions

Anino sa Likod ng Buwan – Octobertrain Films/IdeaFirst Company

Honor Thy Father – Reality Entertainment

Imbisibol – Sinag Maynila/Solar Entertainment

ARI: My Life with a King – Holy Angel University Center for Kapampangan Studies

Bambanti – Solar Entertainment/Centerstage Productions/Sinag Maynila

Da Dog Show – Sans Cinema, Germany/Queen B Productions

Best Director

Da Dog Show – Ralston Jover

WINNER: Heneral Luna – Jerrold Tarog

Taklub – Brilliante Mendoza

Anino sa Likod ng Buwan – Jun Lana

Honor Thy Father – Erik Matti

Imbisibol – Lawrence Fajardo

ARI: My Life with a King – Carlo Enciso Catu

Bambanti – Zig Madamba Dulay

Apocalypse Child – Mario Cornejo

Balikbayan # 1: Memories of Overdevelopment Redux III – Kidlat Tahimik

Best Actor

John Arcilla – Heneral Luna

WINNER: John Lloyd Cruz – Honor Thy Father

John Lloyd Cruz – A Second Chance

Ricky Davao – Dayang Asu

Jericho Rosales – Walang Forever

Dennis Trillo – Felix Manalo

Sid Lucero – Apocalypse Child

Jun Jun Quintana – Water Lemon

Luis Alandy – Anino sa Likod ng Buwan

Francisco Guinto – ARI: My Life with a King

Lou Veloso – Da Dog Show

Best Actress

Nora Aunor – Taklub

Anika Dolonius – Apocalypse

WINNER: LJ Reyes – Anino sa Likod ng Buwan

Angeli Bayani – Iisa

Alessandra de Rossi – Bambanti

Ces Quesada – Imbisibol

Jennylyn Mercado – Walang Forever

Mercedes Cabral – Da Dog Show

Supporting Actor

Julio Diaz – Taklub

Lou Veloso – Taklub

Tirso Cruz III – Honor Thy Father

JM de Guzman – Imbisibol

WINNER: Bernardo Bernardo – Imbisibol

Micko Laurente – Bambanti

RK Bagatsing – Apocalypse Child

Alion Ibanez – Da Dog Show

Supporting Actress

Rio Locsin – Iisa

WINNER: Ana Abad Santos – Apocalypse Child

Gwen Zamora – Apocalypse Child

Mylene Dizon – Heneral Luna

Tessie Tomas – Water Lemon

Liza Dino – Toto

Cecil Yumol – ARI: My Life with a King

Screenplay

Da Dog Show – Ralston Jover, Sans Cinema, Germany/Queen B Prod

Heneral Luna – Henry Francia, E.A Rocha, Jerrold Tarog

Taklub – Honeylyn Joy Alipio

Anino sa Likod ng Buwan – Jun Lana

Honor Thy Father – Michicko Yamamoto

Imbisibol – Herlyn Gail Alegre, John Paul Bedia

WINNER: Ari: My Life with a King – Robby Tantingco

Water Lemon – Lilit Reyes

Dayang Asu – Bor Ocampo

Bambanti – Zig Madamba Dulay

Cinematography

Da Dog Show – Carlo Mendoza

WINNER: Heneral Luna – Pong Ignacio

Taklub – Odyssey Flores

Anino sa Likod ng Buwan – Carlo Mendoza

Honor Thy Father – Ber Cruz

Apocalypse Child – Ike Avellana

Bambanti – Joseph Delos Reyes, Ma. Solita Garcia

Felix Manalo – Rody Lacap

Production Design

Da Dog Show – Deans Habal

Bambanti – Gian Gianan

Winner: Water Lemon – Ben Payumo

Honor Thy Father – Ericson Navarro

Felix Manalo – Jeol Bilbao, Edgar Martin Littaua, Danny Red

Bukod Kang Pinagpala – harley Alcasid

Imbisibol – Lawrence Fajardo, Roland Inocencio

Editing

Da Dog Show – Kats Serraon

WINNER: Heneral Luna – Jerrold Tarog

Taklub – Diego Marx Dobles

Anino sa Likod ng Buwan – Lawrence Ang

Honor Thy Father – Jay Halili

Imbisibol – Lawrence Fajardo

ARI: My Life with a King – Carlo Francisco Manatad

Music

Water Lemon – Alessandra de Rossi

Henereal Luna – Jerrold Tarog

Taklub – Diwa de Leon

Honor Thy Father – Erwin Romulo

WINNER: ARI: My Life with a King – Jake Abella

Sound

WINNER: Heneral Luna – Mikko Quizon

Taklub – Paulito Homillano, Andrew Milallos, Dennis Payumo, Addiss Tabong

Anino sa Likod ng Buwan – Albert Michael Idioma

Honor Thy Father – Mikko Quizon

Dayang Asu – Stephen Lopez, Sheka Ong

Felix Manalo – Albert Michael Idioma

ARI: My Life with a King – Gilbert Obispo

Da Dog Show – Mark Locsin

Best short film: Wawa

Best Documentary Film: The Crescent Rising

Natatanging Gawad Urian: Romy Vitug

